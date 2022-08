'50 खोखे-एकदम ओके', गाजर लेकर NCP नेताओं ने शिंदे गुट पर कसा तंज, हुई भिड़ंत, देखें वीडियो

Highlights मॉनसून सत्र के दौरान शिंदे और उद्धव गुट के विधायकों के आपस में भिड़ने की खबर सामने आई है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि दोनों गुट आपस में धक्का-मुक्की भी कर रहे है। इस दौरान उद्धव गुट के विधायकों ने "50 खोखे-एकदम ओके" जैसे नारे भी लगाए है।

Maharashtra:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे शिवसेना विधायकों और कुछ विपक्षी विधायकों ने मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर बुधवार को एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। इस नारेबाजी के दौरान दोनों गुटों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई है।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें नारेबाजी और दोनों गुटों के आपस में भिड़ते हुए देखा गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन की सरकार पर तंज कसने के लिए गाजर लेकर आए थे। शिंदे गुट के विधायकों ने राकांपा विधायकों से गाजर छीनने की कोशिश की जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों के कुछ विधायकों ने बीच-बचाव कर तनाव को शांत किया गया है।

#WATCH | A scuffle broke out between a few ruling party MLAs and Maha Vikas Aghadi MLAs outside the Maharashtra Assembly, in Mumbai pic.twitter.com/genqozygaU