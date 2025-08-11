'नरेंद्र मोदी जी, यहां बहुत ट्रैफिक है..': बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर प्रधानमंत्री को 5 साल की बच्ची का भावुक पत्र वायरल

By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2025 17:37 IST2025-08-11T17:37:59+5:302025-08-11T17:37:59+5:30

पाँच साल के एक बच्ची द्वारा लिखे गए इस पत्र में प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई गई है, जो रविवार (10 अगस्त) को नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करने के लिए गार्डन सिटी में थे।

5-Year-Old's Heartfelt Letter To PM Modi On Bengaluru's Traffic Problem Goes Viral | 'नरेंद्र मोदी जी, यहां बहुत ट्रैफिक है..': बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर प्रधानमंत्री को 5 साल की बच्ची का भावुक पत्र वायरल

'नरेंद्र मोदी जी, यहां बहुत ट्रैफिक है..': बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर प्रधानमंत्री को 5 साल की बच्ची का भावुक पत्र वायरल

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक हस्तलिखित पत्र, जिसमें बेंगलुरु की बुनियादी ढाँचे की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पाँच साल के एक बच्ची द्वारा लिखे गए इस पत्र में प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई गई है, जो रविवार (10 अगस्त) को नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करने के लिए गार्डन सिटी में थे।

बच्चे के पिता, बेंगलुरु निवासी अभिरूप चटर्जी ने सोशल मीडिया पर इस पत्र को इस कैप्शन के साथ साझा किया: "प्रधानमंत्री बेंगलुरु आ रहे हैं। मेरी पाँच साल की बेटी इसे आखिरकार ट्रैफ़िक की समस्या को ठीक करने का अपना मौका मान रही है।"

उन्होंने यह छोटा सा पत्र भी साझा किया, जिसमें बेंगलुरु की प्रमुख समस्या को संक्षेप में बताया गया है। पत्र में लिखा है, "नरेंद्र मोदी जी, यहाँ बहुत ट्रैफ़िक है। हमें स्कूल और ऑफिस पहुँचने में देर हो जाती है। सड़क बहुत खराब है। कृपया मदद करें।"

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई और इसे 5.5 लाख से ज़्यादा बार देखा गया, सोशल मीडिया यूज़र्स ने शहर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के बारे में उस छोटी बच्ची के आकलन से सहमति जताई।

एक यूज़र ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वह आपकी बेटी से मिलेंगे और उसकी इच्छा पूरी होगी।" जबकि दूसरे ने आगे कहा, "उम्मीद करना अच्छी बात है। लेकिन सुशासन की उम्मीद रखना हाथ में रेत थामे रखने जैसा है। भाजपा और कांग्रेस का शुक्रिया।"

एक तीसरे ने टिप्पणी की, "यह बहुत ही प्यारा और मज़बूत संदेश है। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे मदद की गुहार है।"

2023 में, एक 13 वर्षीय बच्ची ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे निवासियों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया गया था। पत्र में, अस्थमा और धूल से एलर्जी से पीड़ित असमी सप्रे ने बढ़ते वायु प्रदूषण और अपने जैसे लाखों बच्चों पर इसके प्रभाव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी।

किशोरी ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि आप इस खुले पत्र को न केवल मेरी ओर से, बल्कि उन लाखों अन्य बच्चों की ओर से भी समझेंगे, जिन्हें ताज़ी हवा में साँस लेने का अधिकार है और जो बेहतर कल के लिए आपकी ओर देखते हैं।"

किशोरी ने कहा कि पत्र में लिखे शब्द "केवल एक 13 वर्षीय बच्ची के शब्द नहीं हैं, बल्कि उन सभी भारतीयों के विचार और सपने हैं जो ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ वे बिना किसी चिंता के साँस ले सकें।"

Web Title: 5-Year-Old's Heartfelt Letter To PM Modi On Bengaluru's Traffic Problem Goes Viral

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiBengalurusocial mediaनरेंद्र मोदीबेंगलुरुसोशल मीडिया