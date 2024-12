जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन 350 फुट गहरी खाई में गिरने से 5 जवानों की मौत

Highlights पुंछ जिले के मेंढर के बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन खाई में गिरा जिससे 5 सैनिकों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए वाहन अपने गंतव्य के पास लगभग 350 फीट गहरी खाई में गिर गया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर के बलनोई इलाके में मंगलवार को सेना का एक वाहन रास्ता भटककर खाई में गिर गया, जिससे 5 सैनिकों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब 11 मद्रास लाइट इन्फैंट्री (11 एमएलआई) का वाहन नीलम मुख्यालय से बलनोई घोड़ा पोस्ट की ओर जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन अपने गंतव्य के पास लगभग 350 फीट गहरी खाई में गिर गया।

सूचना मिलने पर 11 एमएलआई की त्वरित प्रतिक्रिया टीम बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंची। घायल कर्मियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, तथा उन्हें उन्नत उपचार के लिए निकालने के प्रयास जारी हैं। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पुंछ सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान एक वाहन दुर्घटना में 5 बहादुर सैनिकों की दुखद मौत पर व्हाइट नाइट कोर के सभी रैंक के लोग अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। बचाव अभियान जारी है और घायल कर्मियों को चिकित्सा देखभाल मिल रही है।"

All ranks of #WhiteKnightCorps extend their deepest condolences on the tragic loss of five brave soldiers in a vehicle accident during operational duty in the #Poonch sector. Rescue operations are ongoing, and the injured personnel are receiving medical care. @adgpi …

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दुर्घटना में मारे गए सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में एक वाहन दुर्घटना में हमारे पांच बहादुर भारतीय सेना के जवानों की शहादत की भयानक खबर से बहुत दुख हुआ। हमारे बहादुरों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना। हम राष्ट्र के लिए उनके बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम करते हैं। हमारी संवेदनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

Deeply anguished by the terrible news of the martyrdom of five of our brave Indian Army soldiers in a vehicle tragedy in Poonch district of Jammu and Kashmir.



Our heartfelt condolences to the families of our bravehearts. We salute their sacrifice and selfless service to the…