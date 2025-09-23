37 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा, सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने किया पोस्ट, अलविदा घुसपैठियों, असम में आपका समय समाप्त

Highlights पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की धुंधली तस्वीरें भी साझा कीं। सभी अवांछित मेहमानों के साथ यही बर्ताव किया जाएगा।

गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि 37 अवैध बांग्लादेशियों को असम से ‘‘वापस भेज’’ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घुसपैठियों से इसी तरह निपटा जाएगा। शर्मा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अलविदा घुसपैठियों, असम में आपका समय समाप्त। 37 अवांछित मेहमानों को श्रीभूमि सेक्टर से उनके अपने वतन बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है।’’

Good bye infiltrators 👋🏼; your time's up in Assam!



37 uninvited guests have been PUSHED BACK to their own homeland in Bangladesh from the Sribhumi sector.



Just letting you all in advance — All unwanted guests will be treated with the same gesture. pic.twitter.com/zEPU85nNq7 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025

इसके साथ ही उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की धुंधली तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने लिखा, ‘‘सभी को पहले ही बता दूं -सभी अवांछित मेहमानों के साथ यही बर्ताव किया जाएगा।’’ अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह अभियान कब चलाया गया। शर्मा ने पहले कहा था कि उनकी सरकार राज्य को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर सप्ताह कम से कम 35-40 लोगों को ‘‘वापस भेजा’’ जा रहा है।

