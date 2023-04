वीडियोः काम के बदले मांगे रुपए तो मिली मार! मजदूरी नहीं मिलने पर बेंगलुरु से 1,000 किमी पैदल चलकर घर पहुंचने को मजबूर हुए ओडिशा के 3 मजदूर

Highlights मजदूरों ने 26 मार्च को बेंगलुरु से यात्रा शुरू की और 2 अप्रैल को ओडिशा के अपने घर पहुंचे। मजदूरों के पास न तो पैसे थे और ना ही भोजन, सिर्फ एक बोतल पानी ही उनके सफर का साथी रहा। बिचौलिए की मदद से 2-माह पहले बेंगलुरु गए इन मजदूरों के पास घर लौटने के लिए रुपए नहीं थे।

कोरापुटः मजदूरी के रुपए नहीं मिलने पर ओडिशा के तीन मजदूर एक हफ्ते से अधिक दिनों तक बिना खाए-पिए बेंगलुरु से पैदल चलकर 2 अप्रैल को अपने घर कोरापुट (ओडिशा) पहुंचे। मजदूरों ने 26 मार्च को बेंगलुरु से यात्रा शुरू की और एक हफ्ते से अधिक दिनों तक 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंचे। ये मजदूर करीब दो महीने पहले एक बिचौलिए की मदद से 12 लोगों के साथ ओडिशा से बेंगलुरु गए थे।

पीटीआई ने इन मजदूरों को राह चलते वीडियो शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मजदूर 1000 किमी तक का पैदल सफर कर आने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि काम के बदले इन्हें मार मिली। पीटीआई के मुताबिक इन मजदूरों ने काम के काम अपनी मजदूरी मांगी तो नियोक्ता ने इन्हें पीटा। इसके बाद इनके हाथ से काम भी चला गया। इनके पास न तो पैसा बचा था और ना ही खाने को घर में राशन। सिर्फ एक जोड़ी पानी की बोलत लेकर ये बेंगलुरु से निकल गए।

