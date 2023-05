पूर्व नौकरशाहों समेत 270 लोगों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष की निंदा की, कही यह बात

By भाषा | Published: May 27, 2023 07:07 AM

इस पर बोलते हुए प्रतिष्ठित नागरिकों के इस समूह ने एक बयान जारी कर कहा कि हालांकि यह सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का अवसर है, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा बेबुनियाद तर्कों, अपरिपक्व रवैये, सनकी और खोखले दावों और सबसे बढ़कर गैर-लोकतांत्रिक हाव-भाव का खुला प्रदर्शन समझ से परे है।

नए संसद भवन फोटो सोर्स: ANI

Next