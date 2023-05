वीडियो: भारत में कैद 22 पाकिस्तानी रिहा, कैदियों में सबसे ज्यादा मछुआरें, अटारी-वाघा बॉर्डर से ऐसे गए अपने देश

By आजाद खान | Published: May 20, 2023 09:00 AM

इन 22 पाकिस्तानी कैदियों के रिहाई पर बोलते हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा अटारी-वाघा सीमा पर संयुक्त जांच चौकी (जेसीपी) पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन 22 कैदियों में से नौ मछुआरे गुजरात की कच्छ जेल से, 10 अमृतसर केंद्रीय कारागार से और तीन अन्य जेलों से यहां लाए गए थे।

फोटो सोर्स: ANI