2006 Mumbai train blasts: बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक?, सभी 12 आरोपियों को बरी करने...

Highlights आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर जवाब मांगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को नजीर न माना जाए। ‘‘यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।’’

2006 Mumbai train blasts: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट से जुड़े सभी 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा।

