150 years of Vande Mataram: दिल्ली में आज इन रास्तों में प्रतिबंध, IG स्टेडियम के पास कई रास्ते बंद, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 10:10 IST2025-11-07T10:09:28+5:302025-11-07T10:10:05+5:30
Delhi traffic Alert: दिल्ली यातायात पुलिस ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ समारोह के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक डायवर्जन, पार्किंग प्रतिबंध और प्रतिबंधित मार्गों की घोषणा की है।
Delhi traffic Alert: राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के लिए यातायात पर प्रतिबंध लगाए जाने और मार्ग में बदलाव किए जाने के कारण शुक्रवार को मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने का अनुमान है। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में आयोजित कर रहा है।
दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श के अनुसार, इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सुचारू यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आईटीओ और राजघाट के आसपास की कई सड़कों पर सुबह पांच बजे से अपराह्न दो बजे तक यातायात नियंत्रित किया जा रहा है या मार्ग में बदलाव किया जा रहा है।
यातायात निर्देशिका— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 6, 2025
07.11.2025 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली में वंदे मातरम (भारत का राष्ट्रीय गीत) के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के संबंध में। लगभग 11,000 आमंत्रित लोग, 1,000 कारें और 300 बसें कार्यक्रम में शामिल होंगी।
📍 ROADS LIKELY TO… pic.twitter.com/0O5eto1gG6
पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, इंद्रप्रस्थ मार्ग, विकास मार्ग, सचिवालय रोड और वेलोड्रोम रोड शामिल हैं। इसके अलावा, शांति वन क्रॉसिंग, राजघाट, भैरों मार्ग, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, आईपी फ्लाईओवर, सलीम गढ़ बाईपास, डब्ल्यू पॉइंट, दिल्ली गेट और राजघाट-किशन घाट-पावर हाउस रोड को जोड़ने वाले मार्गों पर भी जाम लगने या यातायात मार्ग परिवर्तित होने की संभावना है।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधित घंटों के दौरान इन सड़कों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं ताकि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी न हो। इंदिरा गांधी स्टेडियम में निर्धारित द्वारों से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
द्वार संख्या एक, दो, तीन, सात और आठ (पूर्व) तक वेलोड्रोम या सचिवालय रोड से पहुंचा जा सकता है जबकि द्वार संख्या 19, 21, 22 और 23 (पश्चिम) तक महात्मा गांधी मार्ग या रिंग रोड से पहुंचा जा सकेगा।
परामर्श में कहा गया है कि वेलोड्रोम रोड, सचिवालय रोड, इंद्रप्रस्थ मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, विकास मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग/रिंग रोड, सलीम गढ़ बाईपास और पावर हाउस रोड पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में खड़े किए गए वाहनों को वहां से हटवाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।