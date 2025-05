100 days of Delhi Government: यमुना और वायु प्रदूषण?, दिल्ली की भाजपा सरकार ने पहले 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धि पुस्तिका जारी की, जानें सीएम गुप्ता ने क्या कहा

Highlights टीम के सभी मंत्रियों और कर्मियों को उनके काम के लिए बधाई दी। उपलब्धियों को पेश करने वाली कार्य पुस्तिका जारी किए जाने की घोषणा की। सरकार द्वारा किए गए सभी काम इसमें जोड़े जाते रहेंगे।

नई दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सरकार इस उपलब्धि को मनाने के लिए शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक जश्न समारोह आयोजित करने वाली है। गुप्ता ने कहा कि इस छोटी सी अवधि में, सभी ने असाधारण रूप से अच्छा काम किया है। मैं पूरी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई देना चाहती हूं। उनके साथ मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा और रविंदर इंद्राज भी शामिल हुए। रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों की 'कार्य पुस्तिका' जारी की। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार चौबीसों घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने अपनी टीम के सभी मंत्रियों और कर्मियों को उनके काम के लिए बधाई दी।

