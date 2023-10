आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना में 10 लोग घायल, कई के मारे जाने की आशंका

Highlights आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना में 10 लोग घायल विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08532), विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08504) से टकरा गई ऐसी आशंका है कि दुर्घटना में कुछ मौतें भी हुई हैं

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार शाम दो रेलगाड़ियों की टक्कर में कम से कम 10 लोग घायल हो गए और कुछ के मारे जाने की आशंका है। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र के एक अधिकारी ने कहा, ‘विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08532), विशाखापत्तनम-रायगढ़ा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 08504) से टकरा गई। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए।’

Visuals from Vizianagaram district in Andhra Pradesh where two trains collided in evening today. pic.twitter.com/qMaSiva2Ta — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2023

एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी आशंका है कि दुर्घटना में कुछ मौतें भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने इसकी तत्काल पुष्टि नहीं की है। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ प्रसाद घटनास्थल पर पहुंच गये हैं और बचाव कार्य जोरों पर है। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को सूचित किया गया और उनसे सहायता मांगी गई तथा एम्बुलेंस तथा दुर्घटना राहत रेलगाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं।

PHOTO | 10 injured as two trains collide in Andhra Pradesh's Vizianagaram. pic.twitter.com/HBqRNl5gsR — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2023

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को बचाव कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से घायलों को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा।

ट्रेन दुर्घटना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर



हावड़ा-चेन्नई मुख्य लाइन में ईसीओआर के वाल्टेयर डिविजन के विजयनगरम-कोत्तावलासा रेलवे सेकंड में अलामंदा और कंटकपल्ले के बीच ट्रेन दुर्घटना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर।

भुवनेश्वर - 0674-2301625, 2301525, 2303069

वाल्टेयर - 0891- 2885914

"Helpline Number regarding Train Accident between Alamanda and Kantakapalle in Vizianagaram-Kottavalasa Rly secn of Waltair Divn of ECoR in Howrah-Chennai Main Line. Bhubaneswar - 0674-2301625, 2301525, 2303069 Waltair - 0891- 2885914," posts @EastCoastRail. pic.twitter.com/GB2HC7zNqH — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2023

Web Title: 10 injured as two trains collide in Andhra Pradesh's Vizianagaram