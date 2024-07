Howrah-CSMT Express Derailment: हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, 1 की मौत, 60 घायल, भारतीय रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, देखें तस्वीरें

Highlights हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन सुबह 3:45 बजे पटरी से उतर गई। हावड़ा-मुंबई रूट पर चक्रधरपुर के पास ट्रेन दुर्घटनास्थल पर फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाव प्रयास शुरू हो गए हैं, स्थानीय पुलिस और रेलवे कर्मचारी सक्रिय रूप से यात्रियों की सहायता कर रहे हैं।

Howrah-CSMT Express Derailment: झारखंड में चक्रधरपुर के पास हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतरने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 60 घायल हो गए। ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत राजखरसावां और बड़ाबाम्बो स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन सुबह 3:45 बजे पटरी से उतर गई।

टाटानगर: 06572290324

चक्रधरपुर: 06587238072

राउरकेला: 06612501072, 06612500244

हावड़ा: 9433357920, 03326382217

रांची: 0651-27-87115।

एचडब्ल्यूएच हेल्प डेस्क: 033-26382217, 9433357920

एसएचएम हेल्प डेस्क: 6295531471, 7595074427

केजीपी हेल्प डेस्क: 03222-293764

सीएसएमटी हेल्पलाइन ऑटो नंबर 55993

पी एंड टी 022-22694040

मुंबई: 022-22694040

नागपुर: 7757912790

दो दिन पहले इसी सेक्शन पर मालगाड़ियां पटरी से उतर गई थीं। आज दूसरे ट्रैक पर आ रही पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरे वैगनों से टकरा गई। नतीजा यह हुआ कि हावड़ा-मुंबई मेल के कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए।

हादसा हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर चक्रधरपुर के करीब पोल नंबर 219 के पास हुआ। हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है और दुर्घटना से किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने हादसे की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक, हावड़ा से मुंबई जाने वाली मुंबई मेल अपने निर्धारित समय रात 11:02 बजे के बजाय सोमवार रात 2:37 बजे टाटानगर पहुंची। दो मिनट रुकने के बाद यह अपने अगले स्टेशन चक्रधरपुर के लिए रवाना हो गयी। हालांकि, चक्रधरपुर पहुंचने से पहले ही सुबह 3:45 बजे बड़ाबांबू से आगे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

Jharkhand: Train No. 12810 Howara-CSMT Express derailed near Chakradharpur, between Rajkharswan West Outer and Barabamboo in Chakradharpur division at around 3:45 am. ARME with Staff and ADRM CKP on site. 6 persons have been injured. All have been given first aid by the Railway… pic.twitter.com/dliZBvtoFk