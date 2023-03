Oscars 2023: ऑस्कर में भारतीय फिल्म ने मारी बाजी, 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड

Highlights सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भारतीय फिल्म को, 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने मारी बाजी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स'

लॉस एंजेलिस: कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' (The Elephant Whisperers) ने 95वें अकादमी पुरस्कारों (Oscars 2023) में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। श्रेणी में अन्य चार नामांकित फिल्म हॉलआउट (Haulout), द मार्था मिशेल इफेक्ट (The Martha Mitchell Effect), स्ट्रेंजर एट द गेट (Stranger At The Gate), और हाउ डू यू मेज़र ए ईयर (How Do You Measure A Year?) थे।

Oscars 2023: डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म

'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस श्रेणी में नामांकित होने वाली यह तीसरी भारतीय फिल्म भी रही। इससे पहले 'द हाउस दैट आनंद बिल्ट' और टएन एनकाउंटर विथ फेसेस (An Encounter With Faces) भी क्रमशः 1969 और 1979 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुए थे।

'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' फिल्म मुदुमलाई नेशनल पार्क में हाथी के एक बच्चे 'रघु' की कहानी जिसकी देखभाल बोम्मन और बेलि कर रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री न केवल इस जोड़े और हाथी बीच विकसित होने वाले बंधन को खूबसूरती से दिखाता है बल्कि इनके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाती है। 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया था।

ऑस्कर अवॉर्ड के ऐलान के बाद गुनीत मोंगा ने ट्वीट किया, 'हमने भारतीय प्रोडक्शन के लिए अभी-अभी पहला ऑस्कर जीता है! दो महिलाओं ने ऐसा किया! मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है।'

ऑस्कर समारोह का आयोजन सोमवार सुबह (भारतीय समयानुसार) हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में किया जा रहा है। फिल्म 'आरआरआर' के 'नाटू नाटू' गाने को भी मूल गीत के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इससे भी फैंस की उम्मीदें बनी हुई हैं। ‘नाटु नाटु’ के गायक काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ऑस्कर समारोह में इस गीत पर प्रस्तुति भी दी, जिसे खूब सराहा गया और हॉल में बैठे दर्शकों की ओर से स्टैंडिग ओवेशन भी मिला।

तेलुगु गीत ‘नाटु नाटु’ के संगीतकार एम. एम. कीरावानी हैं और इसे आवाज काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने दी है। ‘नाटु नाटु’ का मतलब होता है ‘नाचना’। यह गीत 'आरआरआर' फिल्म में अभिनेता राम चरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है, जिसमें उनके जोरदार डांस को भी काफी सराहना मिली है।

(भाषा इनपुट)

