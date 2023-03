नेपाल के नए राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल, चीफ जस्टिस हरिकृष्ण कार्की ने दिलाई शपथ

Highlights नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पौडेल सीपीएन-यूएमएल के सुबास चंद्र नेमबांग को हराकर देश के राष्ट्रपति चुने गए। 52,628 वेटेज-आधारित वोटों में से पौडेल को 33,802 जबकि नेमबांग को 15,518 वोट मिले।

काठमांडू: नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने पौडेल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, स्पीकर देव राज घिमिरे, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेल गुरुवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-एकीकृत मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) के सुबास चंद्र नेमबांग को हराकर देश के राष्ट्रपति चुने गए थे।

Ram Chandra Paudel sworn-in as President of Nepal at the Presidential Palace in Kathmandu pic.twitter.com/f5z2PV8e12