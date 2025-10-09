इंतेजार की इंतेहा: दिल्ली का यह अस्पताल मरीजों को दे रहा है MRI और CT स्कैन के लिए 2028 की तारीख

नई दिल्ली:दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक में एमआरआई और सीटी स्कैन सेवाएँ लगभग दो हफ़्तों से पूरी तरह ठप हैं, जिससे गंभीर व्यवधान पैदा हो रहा है। बाह्य रोगी विभाग में आने वाले मरीज़ों को स्कैन की तारीख़ें सालों बाद की दी जा रही हैं, यहाँ तक कि 2028 तक की, जिससे कई मरीज़ों को महंगे निजी अस्पतालों का रुख़ करना पड़ रहा है।

यह संकट लोक नायक अस्पताल में भी सामने आया है, जहाँ स्थिति अभी भी बनी हुई है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया है कि आपातकालीन मामलों और पहले से भर्ती मरीज़ों के लिए एमआरआई जाँच अभी भी की जा रही है। हालाँकि, इस बंद ने सरकारी अस्पताल में मौजूद समस्याओं को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाह्य रोगियों के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन सेवाएँ 23 सितंबर को निलंबित कर दी गईं। 30 सितंबर को, अस्पताल के रेडियोडायग्नोसिस विभाग ने चिकित्सा निदेशक को सीटी और एमआरआई सेवाओं में एक गंभीर समस्या की सूचना दी, जिसके कारण इन सेवाओं को तत्काल निलंबित कर दिया गया।

यह समस्या तब शुरू हुई जब अस्पताल का पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (पीएसीएस), जो स्कैन को संग्रहीत और साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, 23 सितंबर को क्रैश हो गया। इंजीनियर अभी भी इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा, विभाग सीटी और एमआरआई प्रिंटिंग फिल्मों की कमी से जूझ रहा है, जिससे डॉक्टर स्कैन रिकॉर्ड या साझा नहीं कर पा रहे हैं।

सिर्फ़ एक एमआरआई और तीन सीटी स्कैनर

लोक नायक अस्पताल में सिर्फ़ एक एमआरआई मशीन और तीन सीटी स्कैनर हैं, जो रोज़ाना आने वाले हज़ारों मरीज़ों को देखते हुए नाकाफ़ी हैं। दिल्ली सरकार 36 अस्पतालों का संचालन करती है, लेकिन लोक नायक अस्पताल सहित केवल तीन ही एमआरआई सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप लोक नायक अस्पताल के सीमित संसाधनों पर भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि निजी अस्पताल एमआरआई स्कैन के लिए 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक वसूलते हैं, जो कई मरीज़ों के लिए वहन करने योग्य नहीं है। जीबी पंत और इंदिरा गांधी अस्पताल जैसे अन्य सरकारी अस्पताल भी एमआरआई की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन वहाँ 3 से 6 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

एमआरआई और सीटी स्कैन की ज़रूरत क्यों है?

मैगनेटिक रिजनेंस इमेजिंग (एमआरआई) और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन (सीटी स्कैन) महत्वपूर्ण नैदानिक ​​उपकरण हैं, जो शरीर के आंतरिक अंगों और ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें प्रदान करते हैं। ये स्कैन डॉक्टरों को बिना किसी आक्रामक प्रक्रिया के चोटों, सूजन, ट्यूमर, संक्रमण और अन्य असामान्यताओं का पता लगाने में मदद करते हैं, जिससे सटीक निदान संभव होता है।

एमआरआई में कोमल ऊतकों की तस्वीरें लेने के लिए चुंबकीय तरंगों और रेडियो संकेतों का उपयोग किया जाता है, जबकि सीटी स्कैन में कई कोणों से 3डी तस्वीरें लेने के लिए एक्स-रे का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकें मस्तिष्क, हड्डियों, फेफड़ों, हृदय, पेट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों की जांच, रोग के आकलन, शल्य चिकित्सा की योजना बनाने और उपचार की प्रगति की निगरानी के लिए आवश्यक हैं।

