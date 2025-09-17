क्या है 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' योजना?, जानिए फायदे, मुफ्त में क्या-क्या मिलेगा

Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan: महिलाओं से कैंसर, मोटापा, मधुमेह, डायलिसिस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कराने के लिए इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया।

Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan What Healthy Women Empowered Family scheme Know benefits what you will get for free | क्या है 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' योजना?, जानिए फायदे, मुफ्त में क्या-क्या मिलेगा

HighlightsSwasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan: प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं के लिए ऐसा कार्यक्रम किया है।Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan: आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और विश्वकर्मा दिवस भी। Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan: एक महिला अपने परिवार की देखभाल तभी कर सकती है।

विशाखापत्तनमः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' योजना की शुरुआत का स्वागत किया। इस योजना के तहत महिलाओं को रक्तचाप और मधुमेह से लेकर एनीमिया, तपेदिक और कैंसर जैसी बीमारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ दवाएं भी दी जाती हैं।

सीतारमण ने यहां योजना शुरू किये जाने से संबंधित एक समारोह में कहा, ‘‘आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और विश्वकर्मा दिवस भी। इस दिन, प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से महिला-केंद्रित कार्यक्रम (स्वस्थ नारी सशक्त परिवार) की शुरुआत की। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आज महिलाओं के लिए ऐसा कार्यक्रम किया है।’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहलों में महिलाओं को प्रमुखता दी जाती हैं और नीतियां उन्हीं के इर्द-गिर्द तैयार की जाती हैं। सीतारमण ने बताया कि उन्हें मोदी की इन पहलों के बारे में एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में गुजरात में पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान पता चला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक महिला अपने परिवार की देखभाल तभी कर सकती है।

जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिससे अंततः उसके परिवार का सशक्तीकरण होगा। सीतारमण ने महिलाओं से कैंसर, मोटापा, मधुमेह, डायलिसिस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कराने के लिए इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। राज्य के मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री की बात दोहराते हुए कहा कि 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' को पूरे इतिहास में याद रखा जाएगा।

इस बात पर जोर देते हुए कि मोदी ने अपने जन्मदिन पर एक शानदार कार्यक्रम की शुरुआत की, उन्होंने महिलाओं से इस योजना के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा जांच का लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह मोदी एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह वह भी इसे हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए सही समय पर, सही जगह, सही नेता हैं, जो भारत को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

