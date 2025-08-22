वैज्ञानिक चेतावनी: भविष्य में मनुष्य के बाल और उसके चार अन्य अंग भी नष्ट हो सकते हैं गायब, जानें क्यों?

नई दिल्ली: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आज की जीवनशैली के कारण भविष्य में मनुष्य के बाल गायब हो सकते हैं और यहाँ तक कि उसके शरीर के चार अन्य अंग भी नष्ट हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आहार, तकनीक और पर्यावरण में बदलाव हज़ारों वर्षों में इन बड़े विकासवादी बदलावों का कारण बन सकते हैं।

शरीर के बाल या कुछ अंग जैसे जो गुण कभी जीवित रहने के लिए ज़रूरी थे, वे अब मानव शरीर से धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। शोधकर्ता विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे आधुनिक सुख-सुविधाएँ, कम शारीरिक गतिविधि और चिकित्सा प्रगति हमारी शारीरिक रचना को उस तरह से नया रूप दे सकती है जैसा पहले केवल विकासवादी सिद्धांत में ही देखा गया था।

यहाँ 5 शरीर के अंग दिए गए हैं जो धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं -

1. शरीर के बाल कभी गर्मी और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते थे। लेकिन आजकल, इन्हें अक्सर सौंदर्य संबंधी कारणों से हटा दिया जाता है। पलकों और भौहों के अलावा, बालों को हटाना, खासकर महिलाओं के बीच, एक मानक सौंदर्य प्रसाधन पद्धति बन गई है। एक अध्ययन में पाया गया है कि ब्रिटेन में 90% से ज़्यादा महिलाएं आमतौर पर अपने बगल और पैरों के बाल हटाती हैं, और कई महिलाएं अपने जघन बालों का भी एक बड़ा हिस्सा हटाती हैं।

अब मुख्यतः कॉस्मेटिक और धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे शरीर के बालों के साथ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्यों के शरीर के बाल झड़ते रहेंगे। आधुनिक कपड़े, गर्म घर और तकनीकी सुख-सुविधाओं का मतलब यह भी है कि प्राकृतिक इन्सुलेशन अब ज़रूरी नहीं रहा। इसलिए, शरीर के बाल और भी पतले, विरल या पूरी तरह से गायब हो सकते हैं।

2. अक्ल दाढ़, या तीसरी दाढ़, मूल रूप से हमारे पूर्वजों को जड़ों, मेवों और कच्चे मांस जैसे कठोर, कच्चे खाद्य पदार्थों को पीसने में मदद करती थीं। लेकिन आधुनिक खाना पकाने और नरम आहार का मतलब है कि हममें से ज़्यादातर लोगों को अब इनकी ज़रूरत नहीं है।

यूके में, अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 20% वयस्कों ने कम से कम एक अक्ल दाढ़ निकलवाई है, जबकि प्रसंस्कृत और पके हुए खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार ने इन अतिरिक्त दाढ़ों को काफी हद तक अनावश्यक बना दिया है। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति के चारों अक्ल दाढ़ कभी नहीं निकलते, जिससे पता चलता है कि ये पहले से ही कम आम होते जा रहे हैं।

3. टेलबोन या कोक्सीक्स, हमारे प्राइमेट्स की पूंछ का अवशेष है और मूल रूप से संतुलन बनाए रखने और पूंछ को सहारा देने में मदद करता था। आज, इसका कोई खास उपयोग नहीं है, हालाँकि यह अभी भी कुछ पैल्विक मांसपेशियों को सहारा देता है। आधुनिक जीवनशैली - समतल सतहों, कुर्सियों और चढ़ने या पकड़ने की कम आवश्यकता के कारण - का मतलब है कि कोक्सीक्स काफी हद तक अनावश्यक हो गया है।

यूके में कोक्सीक्स की चोटें काफी आम हैं, लगभग 50 में से 1 व्यक्ति को किसी न किसी समय टेलबोन में दर्द का अनुभव होता है, जो इसकी कम विकासवादी भूमिका के बावजूद इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

4. ऐतिहासिक रूप से, हमारे पूर्वज सेल्यूलोज़ युक्त पौधों को पचाने के लिए अपेंडिक्स पर निर्भर थे। अपेंडिक्स कठोर, रेशेदार पदार्थों को पचाने का एक उपयोगी उपकरण रहा होगा, लेकिन आज यह लगभग अनुपयोगी हो गया है। आधुनिक पके और प्रसंस्कृत आहार का मतलब है कि अब हमें भोजन को पचाने के लिए इस छोटे से अंग की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, कुछ शोध बताते हैं कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में एक छोटी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह लाभकारी आंत बैक्टीरिया का भण्डार है। अपने कम महत्व के बावजूद, अपेंडिसाइटिस अभी भी ब्रिटेन में हर साल लगभग 7,000 लोगों को प्रभावित करता है, जिससे अपेंडिक्स सबसे अधिक निकाले जाने वाले अंगों में से एक बन गया है। यानी लगभग 20 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी समय अपेंडिसाइटिस का अनुभव होगा।

5. कान की मांसपेशियों का इस्तेमाल कभी बिल्लियों और कुत्तों की तरह आवाज़ों की ओर कान घुमाने के लिए किया जाता था। हमारे पूर्वजों ने संभवतः इन कान की मांसपेशियों का इस्तेमाल अपने कानों को आवाज़ों की ओर घुमाने के लिए किया होगा, जिससे उन्हें अपने वातावरण में शिकारियों, शिकार या अन्य खतरों का पता लगाने में मदद मिली होगी।

आधुनिक तकनीक या सुरक्षात्मक आवरण के बिना, अलग-अलग दिशाओं से आने वाली आवाज़ों को तुरंत पहचान पाना एक उपयोगी जीवन-रक्षा उपकरण होता - जिसकी आज हमें ज़रूरत नहीं है। आज, ज़्यादातर लोगों की कान की मांसपेशियां निष्क्रिय हैं, और उनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है।

