Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का व्रत रखने और खोलने के बाद बिल्कुल न खाए ये चीजें, परहेज करने में भलाई; जानें
By अंजली चौहान | Updated: October 9, 2025 05:19 IST2025-10-09T05:19:05+5:302025-10-09T05:19:05+5:30
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के व्रत में खाने-पीने का चुनाव सावधानी से करना ज़रूरी है। व्रत से पहले, तैलीय, मीठे, नमकीन और कैफीन युक्त चीज़ों से परहेज़ करें। व्रत तोड़ने के बाद, हल्का और सुपाच्य भोजन करें। प्रोसेस्ड और तली हुई चीज़ें खाने की सलाह नहीं दी जाती।
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ वह खास दिन है जब विवाहित महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। जहाँ एक ओर रस्में, पूजा और चंद्र दर्शन पर सबका ध्यान जाता है, वहीं व्रत से पहले और बाद में आप क्या खाते हैं, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। गलत चीजें खाने से आपको थकान, पेट फूलना या चक्कर आ सकते हैं, जो इस शुभ दिन कोई नहीं चाहता।
चाहे यह आपका पहला करवा चौथ हो या आप एक अनुभवी करवा चौथ हों, इस व्रत को खोलने के बाद खाने-पीने का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए।
व्रत से पहले व्रत से पहले का भोजन, जिसे "सरगी" भी कहा जाता है, आमतौर पर सुबह जल्दी खाया जाता है, जिसे अक्सर सास उपहार में देती हैं। यह भोजन पूरे दिन की दिशा तय करता है, इसलिए सोच-समझकर चुनाव करें।
व्रत के बाद क्या खाए क्या न
1- भारी, तैलीय भोजन से बचें तले हुए समोसे, पकौड़े, या घी में भीगे हुए बहुत ज़्यादा गाढ़े पराठों के बारे में सोचें। हालाँकि ये आरामदायक लग सकते हैं, तैलीय भोजन पाचन को धीमा कर देते हैं और व्रत के कुछ घंटों के भीतर आपको सुस्ती या मिचली का एहसास करा सकते हैं। इसके बजाय हल्के, ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
2- मीठे स्नैक्स से मना करें लड्डू, मिठाइयाँ, या मीठे पेय आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थकान महसूस होती है। आपको अपने व्रत के आधे समय में चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके बजाय, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए ओट्स, दूध, जैसे जटिल कार्ब्स या प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन करें।
3- नमकीन या बहुत मसालेदार भोजन छोड़ दें चाट, अचार, या अतिरिक्त मसालेदार व्यंजन आपको तेजी से निर्जलित कर सकते हैं, खासकर यदि आप बिना पानी के उपवास कर रहे हैं। उपवास पहले से ही सहनशक्ति का परीक्षण है - नमक का अधिक सेवन करके इसे कठिन न बनाएं।
4- कार्बोनेटेड या कैफीन युक्त पेय से बचें कॉफी, कोला, या ऊर्जा पेय निर्जलीकरण को बढ़ा सकते हैं और सिरदर्द पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय, सूर्योदय से पहले पानी या ताजे फलों के रस के साथ स्वाभाविक रूप से हाइड्रेट करें।
उपवास के बाद एक बार जब आप चंद्रमा को देखते हैं और अपना उपवास पूरा करते हैं, तो यह सब कुछ खा लेने के लिए लुभाता है, लेकिन धीरे-धीरे और स्थिरता से दिन जीतता है।
1- तुरंत भारी भोजन से बचें
2. प्रोसेस्ड या तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स या पैकेज्ड स्नैक्स आरामदायक भोजन की तरह लग सकते हैं, लेकिन उपवास के बाद आपके पाचन तंत्र को हल्के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। बिना तनाव के ऊर्जा बहाल करने के लिए उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी, या दाल के साथ चपाती का सेवन करें।
3. अधिक चीनी से बचें, फिर से, वह लुभावनी बर्फी या गुलाब जामुन आपको बुला रहे होंगे, लेकिन उपवास के ठीक बाद बहुत अधिक चीनी आपके रक्त शर्करा को बढ़ा सकती है और आपको सुस्त महसूस करा सकती है। कुछ सूखे मेवे या मिठाई का एक छोटा टुकड़ा पर्याप्त है।
4. कैफीन का अधिक सेवन न करें बिना पानी और भोजन के एक दिन के बाद, कॉफी या चाय एक रक्षक की तरह लग सकती है, लेकिन एक मजबूत कैफीनयुक्त पेय आपके सिस्टम को झटका दे सकता है और निर्जलीकरण को बढ़ा सकता है। इसके बजाय हर्बल चाय, गर्म दूध, या हल्के से उबली हुई हरी चाय का विकल्प चुनें।
हल्के, पौष्टिक और हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थों का सेवन करें, और आप ऊर्जा, ध्यान और खुशी के साथ उपवास पूरा कर पाएंगे।