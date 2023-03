कर्नाटक में बढ़ रहे कोविड केस!, स्वास्थ्य मंत्री ने ‘एच3एन2’ पर जारी की गाइडलाइन, जानें मामला

Highlights लक्षण के मामले में डॉक्टर से मिलें और सख्ती से स्व-दवा से बचें। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

बेंगलुरुः कर्नाटक सरकार ने इन्फ्लूएंजा ए के उप स्वरूप ‘एच3एन2’ फैलने के संबंध में उठाए जाने वाले एहतियातन कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की बैठक बुलायी। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि इस संबंध में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मौसमी फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए वायरल संक्रमण के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे एहतियाती उपायों का पालन करें, किसी भी लक्षण के मामले में डॉक्टर से मिलें और सख्ती से स्व-दवा से बचें।

