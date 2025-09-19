Highlights क्या सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना सुरक्षित है?

अगर आप माता-पिता हैं या आपको कोई पुरानी बीमारी है जिसके लिए आपको बार-बार शौचालय जाना पड़ता है, तो आपने अपने इलाके के कुछ अच्छे सार्वजनिक शौचालयों को जरूर ध्यान में रखा होगा। लेकिन कभी-कभी, आपके पास कोई विकल्प नहीं होता और आपको ऐसे शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है जो हफ्तों से साफ़ न हुआ हो। क्या आप हिम्मत करके सीट पर बैठते हैं? अगर वह अपेक्षाकृत साफ़ दिखता हो तो क्या होगा ? क्या आपको अब भी चिंता है कि सीट पर बैठने से आप बीमार पड़ सकते हैं? सार्वजनिक शौचालय में क्या होता है? स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन एक लीटर से ज़्यादा मूत्र और 100 ग्राम से ज़्यादा मल त्यागते हैं। हर कोई मल और मूत्र में बैक्टीरिया और वायरस छोड़ता है, और इनमें से कुछ शौचालय में पहुँच जाते हैं। कुछ लोग, खासकर दस्त से पीड़ित लोग, शौचालय का इस्तेमाल करते समय ज़्यादा हानिकारक रोगाणु (बैक्टीरिया और वायरस) छोड़ सकते हैं। सार्वजनिक शौचालय "सूक्ष्मजीवों का ढेर" हो सकते हैं, विशेषकर तब जब बहुत से लोग उनका उपयोग करते हैं और उनकी सफाई उतनी बार नहीं होती जितनी होनी चाहिए। टॉयलेट सीट पर कौन से कीटाणु पाए जाते हैं? टॉयलेट सीट और उसके आस-पास कई तरह के रोगाणु पाए गए हैं।

इनमें शामिल हैं: आंत के बैक्टीरिया, जैसे ई. कोलाई, क्लेबसिएला, एंटरोकोकस, और नोरोवायरस व रोटावायरस जैसे वायरस। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी और दस्त का कारण बन सकते हैं। त्वचा के बैक्टीरिया, जिनमें स्टैफिलोकोकस ऑरियस और यहाँ तक कि बहु-दवा प्रतिरोधी एस. ऑरियस और स्यूडोमोनास व एसिनेटोबैक्टर जैसे अन्य बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बन सकते हैं। मल में मौजूद परजीवियों (कीड़ों) के अंडे और प्रोटोज़ोआ जैसे एक कोशिकीय जीव भी संक्रमण और पेट दर्द का कारण बन सकते हैं। क्या टॉयलेट सीट सबसे गंदी जगह होती है? नहीं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सार्वजनिक शौचालयों की सीटों पर अक्सर अन्य जगहों, जैसे दरवाज़े के हैंडल, नल के हैंडल और टॉयलेट फ्लश लीवर, की तुलना में कम रोगाणु होते हैं। इन हिस्सों को अक्सर छुआ जाता है और वह भी गंदे हाथों से। व्यस्त जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल हर हफ्ते सैकड़ों या हज़ारों बार किया जाता है। कुछ की अक्सर सफाई की जाती है, लेकिन कुछ (जैसे पार्क या बस स्टॉप वाले) दिन में केवल एक बार साफ किए जाते हैं, इसलिए कीटाणु जल्दी पनप सकते हैं। शौचालय की सफाई न होने के संकेत पेशाब की गंध, गंदा फर्श और दूसरी गंदगी हैं। समस्या सिर्फ़ बैठने की नहीं बल्कि शौचालय को फ्लश करने पर क्या होता है, यह है।

जब आप बिना ढक्कन के फ्लश करते हैं, तो एक "टॉयलेट प्लम" हवा में छोटी-छोटी बूंदें छोड़ता है जिनमें टॉयलेट बाउल के बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं और ये दो मीटर तक जा सकते हैं। अगर लोग ठीक से हाथ नहीं धोते हैं, तो हवा में हाथ सुखाने वाले उपकरण भी कीटाणु फैला सकते हैं। अपने हाथ सुखाने के साथ-साथ, आप अपने ऊपर, दूसरों पर और बाथरूम में भी कीटाणु फैला सकते हैं। कीटाणु कैसे फैल सकते हैं? 1. त्वचा के संपर्क में आने से। गंदी सीट पर बैठने या हैंडल छूने से बैक्टीरिया फैलते हैं। स्वस्थ त्वचा अच्छी सुरक्षा देती है, लेकिन कटने या खरोंच लगने से कीटाणु अंदर जा सकते हैं। 2. चेहरे को छूने से। शौचालय का उपयोग करने के बाद, यदि आप हाथ धोने से पहले अपनी आँखों, मुँह या भोजन को छूते हैं, तो कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। 3. उन्हें साँस के ज़रिए अंदर लेने से। छोटे या भीड़-भाड़ वाले बाथरूम में, टॉयलेट प्लम या हैंड ड्रायर से निकलने वाले छोटे कण साँस के ज़रिए आपके भीतर जा सकते हैं। 4. शौचालय के पानी के छींटे। कई बार फ्लश करने के बाद भी कीटाणु पानी में रह सकते हैं। आप सुरक्षित रहने के लिए क्या कर सकते हैं? 1. बैठने से पहले टॉयलेट सीट कवर का इस्तेमाल करें या सीट पर टॉयलेट पेपर बिछा दें।

2. यदि शौचालय में ढक्कन है, तो इस्तेमाल से पहले उसे अल्कोहल वाले वाइप से पोंछ लें और फ्लश करने से पहले उसे बंद कर दें ताकि टॉयलेट प्लम के संपर्क में आने से बचा जा सके। लेकिन ध्यान रखें, इससे संक्रमण पूरी तरह नहीं रुकता। 3. साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथ अच्छी तरह धोएँ। 4. अगर साबुन न हो, तो बाद में हाथ साफ करने के लिए हैंड सैनिटाइज़र या एंटीबैक्टीरियल वाइप्स साथ रखें। 5. हो सके तो हैंड ड्रायर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये कीटाणु फैला सकते हैं। इसके बजाय पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें। 6. अपने फ़ोन को नियमित रूप से सैनिटाइज़ करें और शौचालय में इस्तेमाल न करें। फ़ोन अक्सर बैक्टीरिया जमा कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, खासकर अगर आप उन्हें बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं। 7. बच्चे के मामले में सफाई का विशेष ध्यान रखें और हमेशा अपने हाथ धोएँ या सैनिटाइज़ करें। तो क्या सार्वजनिक शौचालय की सीट पर बैठना सुरक्षित है? ज़्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए, हाँ क्योंकि उनके लिए सार्वजनिक शौचालय की सीट पर बैठना कम जोखिम वाला होता है। लेकिन आप पहले इसे अल्कोहल वाले वाइप से पोंछ सकते हैं या टॉयलेट सीट कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर संक्रमण सीट से नहीं, बल्कि गंदे हाथों, दरवाज़े के हैंडल, टॉयलेट प्लम और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले फ़ोन से होते हैं। बैठने की चिंता करने के बजाय, अच्छी स्वच्छता पर ध्यान दें। इसका मतलब है अपने हाथ धोना, ड्रायर की बजाय पेपर टॉवल का इस्तेमाल करना, ज़रूरत पड़ने पर सीट साफ़ करना और अपना फ़ोन साफ़ रखना ज्यादा जरूरी है।

