दांतों को हेल्थी रखने के लिए हर किसी को अपनाना चाहिए 2×2 का फार्मूला, जानिए इस नए तरीके के बारे में और इसके फायदे

By आजाद खान | Published: May 17, 2023 11:42 AM

एक्सपर्ट्स की अगर माने तो जो कोई 2×2 फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है तो इससे उनका ओरल हेल्थ बेहतर होगा और उन्हें गम डिजीज से छुटकारा भी मिल सकता है।

फोटो सोर्स: WikiMedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dentalni_hygiena_kartacek.jpg)

