तौलिया, रेज़र या टूथब्रश, क्या आप दूसरों का यह सामान यूज करते हो?, रहिए अलर्ट, हो सकते हैं संक्रमित

क्वींसलैंडः कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर हैं, लेकिन अपना तौलिया, रेज़र या टूथब्रश पैक करना भूल गए हैं। क्या आपको दूसरों का यह सामान इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ बताया गया है कि इसकी आदत न डालना ही बेहतर है। सूक्ष्मजीव कुछ समय तक सक्रिय रह सकते हैं बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे कि तौलिया, रेज़र और टूथब्रश पर लंबे समय तक जीवित रहने वाले रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ये सूक्ष्मजीव कपड़े, प्लास्टिक और धातु की सतहों पर कई दिनों से लेकर महीनों या वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं।

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एस्परजिलस नामक फफूंद का बैक्टीरिया कपड़े और प्लास्टिक पर एक महीने से अधिक समय तक जीवित रह सकता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं। कई वायरस सिरेमिक, धातु, कपड़े और प्लास्टिक जैसी सतहों पर घंटों से लेकर महीनों तक संक्रमण फैलाने में सक्षम रहते हैं।

तौलिया साझा करना जोखिमपूर्ण अध्ययन बताते हैं कि उपयोग किए गए तौलिये को साझा करने से त्वचा के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका में हाईस्कूल फुटबॉल खिलाड़ियों के एक समूह में स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस (स्टैफ) के संक्रमण का प्रकोप सामने आया, जिसमें तौलिया साझा करने वाले खिलाड़ी आठ गुना अधिक संक्रमित पाए गए।

एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जिन परिवारों में सदस्य आपस में तौलिया साझा करते थे, वहां स्टैफ का संक्रमण फैलने की संभावना अधिक थी। विशेषज्ञों का कहना है कि साबुन और पानी से नहाने के बाद भी त्वचा पर कुछ सूक्ष्मजीव शेष रह सकते हैं, और बाथरूम का गर्म व नम वातावरण उनके विकास को बढ़ावा देता है।

टूथब्रश साझा करना वायरस के प्रसार का कारण बन सकता है टूथब्रश जैसी कठोर वस्तुएं वायरस को जीवित रखने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। टूथब्रश के माध्यम से हेपेटाइटिस सी, हरपीज सिम्प्लेक्स वायरस (एचएसवी-1) एप्स्टीन बार वायरस और स्टेफाइलोकॉकस जैसे संक्रमण फैल सकते हैं।

एक समीक्षा में पाया गया कि टूथब्रश पर पर्याप्त मात्रा में एचएसवी-1 मौजूद रह सकता है और यह दो से छह दिन तक प्लास्टिक पर जीवित रह सकता है। रेज़र साझा करने से रक्तजनित संक्रमण का खतरा रेज़र के माध्यम से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) जैसे वायरस फैल सकते हैं, जो त्वचा पर मसा उत्पन्न कर सकते हैं।

रेज़र का प्रयोग करते समय त्वचा कटने की आशंका अधिक होती है, जिससे रक्तजनित वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ जाता है। किन्हें अधिक खतरा? त्वचा पर कट या घाव, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, बुजुर्ग, शिशु, कैंसर, मधुमेह या अंग प्रत्यारोपण के बाद प्रतिरक्षा दबाने वाली दवाएं लेने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। हालांकि, एक बार उपयोग से संक्रमण का जोखिम कम होता है, लेकिन नियमित रूप से दूसरों की निजी स्वच्छता से जुड़ी वस्तुएं साझा करने से बचने की सलाह दी जाती है।

