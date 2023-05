हेल्थ के लिए सही नहीं है कैंसर की दवाएं, हो सकती है दिल से जुड़ी समस्या, अध्ययन में हुआ खुलासा

By आजाद खान | Published: May 1, 2023 11:50 AM

इस अध्ययन में यह पाया गया है कि कैंसर वाले मरीजों के खून में एक प्रोटीन मौजूद होता है जो दिल की बीमारी का कारण बनता है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने 33 ऐसे प्रोटीन की खोज की है जिसके कारण हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

