क्या डायबिटीज के मरीज केला और घी खा सकते है, आइए जानते है क्या कहते है एक्सपर्ट्स

What To Eat In Diabetes: आज वर्लड डायबिटीज डे है, ऐसे में आज डायबिटीज मरीजों के खान पान को लेकर चर्चा करते है। आम तौर पर डायबिटीज के मरीज अपने खान-पान को लेकर हमेशा चिंतित रहते है। उन्हें किसी भी चीज को खाने से पहले यह सोचना होता है कि क्या यह उनके सेहत के लिए सही होगा। ऐसे में कई ऐसी चीजें होती है जिससे आप बिना सोचे समझे दिल खोल कर खा सकते है।

तो आइए जान लेते कि रोज-मर्रा की वे कौन-कौन सी चीजें है जिसे डायबिटीज के मरीज बिना किसी परेशानी या चिंता के आसानी से खा सकते है। आइए एक-एक करके जान लेते है।

शुगर वाले मरीजों को केला खाना चाहिए?

लोगों में यह आम है कि शुगर के मरीजों को केला नहीं खाना चाहिए। यह बात सही नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि केला खाने से शुगर वाले मरीजों में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) में केला बहुत नीचे है जिस कारण यह साबित हो जाता है शुगर वाले मरीजों के लिए यह नुकसानदेह नहीं होता है।

यही नहीं केला में पाए जाने वाले फ्रूक्टोज यानी फलों से मिलने वाली शुगर का स्तर भी बहुत ही कम होता है, यही कारण है कि डायबिटीज के मरीज को केला खाने की सलाह दी जाती है।

डायबिटीज के मरीजों को घी खाना चाहिए?

जिस तरीके से केला को डायबिटीज के मरीज खा सकते है, उसी तरीके से ये मरीज घी को भी खा सकते है। आम तौर पर डायबिटीज के मरीज घी को नहीं खाते है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है शुगर में घी खाने से उनकी सेहत खराब हो सकती है।

लेकिन जानकार यह कहते है कि ये मरीज केला की तरह घी को भी खुल कर खा सकते है। जिस तरीके से केला इन मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता है उसी तरीके से घी भी डायबिटीज के मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

शुगर के मरीज ये भी खा सकते है

एक्सपर्ट्स की माने तो कई ऐसी और भी चीजें जो शुगर वाले मरीज आसानी से बिना किसी डर के खा सकते है। उनके अनुसार, डायबिटीज के मरीज नारियल, नारियल पानी, नारियल का तेल और नारियल की मलाई को भी खा-पी सकते हैं।

ऐसे में उनको अपने डाइट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपने शुगर को कंट्रोल कर पाए और अपने शरीर को सही से रख पाएं।

