Hartalika Teej 2025: साड़ी-सूट सभी के साथ ये हेयर स्टाइल बढ़ाएंगे आपकी खूबसूरती, निखर जाएगा आपका लुक

Hartalika Teej 2025 Hairstyle: हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती है। ये त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, जो उनके सुहाग का प्रतीक होता है। वे नए वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं पहनकर पूजा करती हैं।

हरतालिका तीज पर आप इस बार अपने लुक को और बेहतर बनाने के लिए कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। जो आपके पारंपरिक और स्टाइलिश लुक को पूरा कर सकते हैं। तीज के अवसर पर, पारंपरिक और आधुनिक हेयर स्टाइल का मिश्रण बहुत लोकप्रिय है।

यहां कुछ हेयरस्टाइल दिए गए हैं जिन्हें आप इस तीज पर ट्राई कर सकती हैं:

1. गजरे वाला बन:

यह सबसे क्लासिक और पारंपरिक हेयरस्टाइल है। आप बालों का एक सादा या मेसी बन बनाकर उसके चारों ओर ताजे फूलों का गजरा लगा सकती हैं। यह साड़ी या सूट दोनों के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। आप सफेद चमेली के गजरे के अलावा गेंदे के फूलों का गजरा भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

2. फिश टेल ब्रेड (चोटी) के साथ गजरा:

अगर आपके बाल लंबे हैं, तो फिश टेल ब्रेड एक अच्छा विकल्प है। आप इस चोटी को बनाकर उसमें अपनी पसंद के ताजे फूल या रंग-बिरंगे गजरे लगा सकती हैं। इससे आपका लुक बहुत आकर्षक और पारंपरिक लगेगा।

3. खुले बाल (ओपन हेयर) के साथ वेव्स या कर्ल्स:

जिन महिलाओं को खुले बाल पसंद हैं, वे हल्के कर्ल्स या सॉफ्ट वेव्स बना सकती हैं। यह हेयरस्टाइल आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। आप बालों के बीच में मांग टीका लगा सकती हैं और बालों को थोड़ा सा सजाने के लिए हेयर पिन्स या छोटे फूल भी लगा सकती हैं।

4. लो बन:

यह एक बहुत ही शालीन और सुंदर हेयरस्टाइल है। आप बालों को पीछे की ओर करके एक लो बन बना सकती हैं और इसे कुछ पारंपरिक हेयर एक्सेसरीज जैसे कि गजरा या फूलों से सजा सकती हैं।

5. सिंपल चोटी या परांदा:

अगर आप एक साधारण और पारंपरिक लुक चाहती हैं, तो एक सिंपल चोटी बना सकती हैं। आजकल रंग-बिरंगे धागों और मोतियों से सजे परांदे बहुत ट्रेंड में हैं, जो आपकी चोटी को और भी आकर्षक बना सकते हैं।

