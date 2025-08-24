Hartalika Teej 2025: इस तीज पुरानी स्टाइल की चूड़ियों को करें अलविदा, कलाई पर सजाएं ये लेटेस्ट डिजाइन

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत, पूजा करती हैं। हरतालिका तीज का त्योहार उत्तर भारत के राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो इस साल 26 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और सारी महिलाएं इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। पूजा-अर्चना से लेकर खुद को तैयार करने तक, सारी तैयारियां महिलाएं कर रही हैं। हालांकि, अगर आप इस बार हरतालिका तीज को यादगार बनाना चाहती है और कुछ हटकर दिखना चाहती है तो इस बार पहने ये खास तरह की चूड़ियां या चूड़े। जिन्हें पहनकर आपकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी।

यहां कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी चूड़ियों के डिज़ाइन दिए गए हैं जो आपके लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश बना देंगे

1- कड़े और चूड़ियों का मिश्रण

इस स्टाइल में, आप दोनों हाथों में एक या दो भारी कड़े पहनती हैं और उनके बीच में कुछ पतली और साधारण चूड़ियाँ। कड़े पर हीरे, कुंदन या मोतियों का काम हो सकता है, जबकि बीच की चूड़ियाँ कांच या मेटल की हो सकती हैं।यह डिज़ाइन न तो बहुत भारी लगता है और न ही बहुत हल्का। यह एक संतुलित और स्टाइलिश लुक देता है।

2- एंटीक गोल्ड चूड़ियाँ

एंटीक सोने की चूड़ियाँ आजकल बहुत चलन में हैं। इन पर पारंपरिक नक्काशी और डिज़ाइन होते हैं जो पुराने समय के गहनों की याद दिलाते हैं।

आप इन्हें अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे साड़ी या लहंगे के साथ पहन सकती हैं। ये चूड़ियाँ आपके लुक में एक शाही और क्लासी टच जोड़ती हैं।

3- राजस्थानी लाख की चूड़ियाँ

ये चूड़ियाँ लाख से बनी होती हैं और उन पर बहुत बारीक और सुंदर काम होता है। इन पर मीनाकारी, कुंदन और शीशे का काम होता है। ये हल्के और आरामदायक होती हैं, लेकिन देखने में बहुत ही आकर्षक लगती हैं। राजस्थानी लाख की चूड़ियाँ रंगीन होती हैं, इसलिए आप उन्हें अपनी ड्रेस के साथ मिला कर पहन सकती हैं।

4- डायमंड या अमेरिकन डायमंड चूड़ियाँ

अगर आप एक ग्लैम और मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो डायमंड या अमेरिकन डायमंड चूड़ियाँ चुनें। ये चूड़ियाँ चमकती हैं और आपके लुक को एक लक्जरी एहसास देती हैं। आप इन्हें वेडिंग फंक्शन या पार्टी में पहन सकती हैं। ये सोने या चांदी के रंग में आती हैं और हर ड्रेस के साथ मैच करती हैं।

5- फ्लोरल और पर्ल चूड़ियाँ

इस डिज़ाइन में चूड़ियों पर छोटे-छोटे फूल और मोती लगे होते हैं। ये चूड़ियाँ लड़कियों और युवा महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये चूड़ियाँ बहुत ही नाजुक और सुंदर लगती हैं। आप इन्हें किसी भी हल्के रंग की ड्रेस के साथ पहन सकती हैं, जैसे पेस्टल शेड्स।

6- कफ चूड़ियाँ

कफ चूड़ियाँ मोटी और चौड़ी होती हैं और कलाई पर एक कफ की तरह पहनी जाती हैं। आपको एक ही हाथ में कई चूड़ियाँ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक कफ ही काफी होता है। यह एक बोल्ड और मिनिमल (कम से कम) लुक देता है। आप इन्हें वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह की ड्रेस के साथ पहन सकती हैं।

