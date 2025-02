Fact Check: रणवीर इलाहाबादिया का रोता हुआ वीडियो अभी का नहीं, कोविड के दौरान का है, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

Created By: AAJTAK

Fact Check: यूट्यूबर समय रैना के विवादित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अपने विवादित अश्लील जोक के लिए रणवीर इलाहाबादिया मुश्किल में हैं। देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। वह इन सभी मामलों को एक जगह क्लब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं।

इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इलाहाबादिया का रोते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे कई नेटिजन्स इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो में उन्हें पछतावा हो रहा कि उनकी वजह से पूरा काम बंद हो गया। साथ ही कहते हुए दिख रहे हैं कि पूरी टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

वीडियो में उन्हें गाली देते हुए भी सुना जा सकता है। हालांकि आजतक की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो को वर्तमान संदर्भ में नहीं पाया है। दरअसल यह वीडियो कोविड के समय साल 2021 का है।

मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि

मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया.. भेंचो....



Hello @BeerBicepsGuy

उर्फ़ रणबीर अल्लाहाबादी... काम बंद होने की वजह से बुरा नहीं लगना चाहिए



बल्कि तुझे इसलिए बुरा लगना चाहिए कि

तूने उस माँ के बिस्तर पे नज़र दौड़ाई जिसने तुझे पैदा किया



Agree = Repost🖐️ pic.twitter.com/YTJLRwv1vy — Deepak Sharma (@SonOfBharat7) February 12, 2025

आजतक ने पाया कि वीडियो को 7 अप्रैल 2021 को अपलोड किया गया था। वीडियो का टाइटल है, “This Is NOT Clickbait - My Covid-19 Experience | Vlog 24”। वायरल वीडियो वाला हिस्सा 30 सेकंड के बाद देखा जा सकता है।

यहां इलाहाबादिया बता रहे हैं कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है और उन्हें अब 14 दिनों तक घर में बंद रहना पड़ेगा जिससे उनका काम बंद हो गया है। 8 मिनट लंबे इस वीडियो में उनकी टीम भी बता रही है कि इलाहाबादिया के बिना कोविड काल में वो कैसे काम कर रहे हैं।

इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को यूट्यूबर विवाद की जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सांस्कृतिक विभाग को जांच करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री आशीष शेलार के नेतृत्व वाले विभाग को जांच का काम सौंपा गया है।

रिजल्टः गलत

फैक्ट चेक को वेबसाइट AAJ TAK ने प्रकाशित किया है।

इसका संपादन 'लोकमतन्यूज.इन' ने 'शक्ति कलेक्टिव' के हिस्से के रूप में किया है।

