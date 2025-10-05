बिहार के यूट्यूबर मणि मेराज को यूपी पुलिस ने अनीसाबाद से धर दबोचा, गर्लफ्रेंड वन्नू दी ग्रेट ने लगाया है दुष्कर्म, धोखे से शादी करने जैसे कई गंभीर आरोप

पटना: बिहार के चर्चित कॉमेडियन और यूट्यूबर मणि मेराज को यूपी पुलिस ने पटना के अनीसाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। मणि मेराज पर उनकी गर्लफ्रेंड वन्नू दी ग्रेट(वंदना) ने दुष्कर्म, धोखे से शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद अब उन्हें इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़िता वंदना ने आरोप लगाया है कि करीब ढाई साल पहले मणि मेराज ने अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाकर उनसे दोस्ती की थी। एक दिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब इसका विरोध किया गया, तो मणि मेराज ने शादी का वादा किया।

वंदना का दावा है कि बाद में मणि मेराज ने उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी की बात को सार्वजनिक न करने के लिए कहा। इस दौरान दोनों के बीच लगातार संबंध बने और गर्भवती होने पर वंदना से जबरन गर्भपात करवाया गया। वहीं, मणि मेराज के वकील शिवनंद भारती ने कहा कि यह पूरा मामला एक लिव-इन रिलेशनशिप का है, जिसे दुष्कर्म का रूप देना गलत है। उनका आरोप है कि मणि मेराज को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।

मणि मेराज को पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस कस्टडी में रखा गया था। इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद यूपी पुलिस साथ ले गई। वंदना ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। वंदना ने यह भी दावा किया कि मणि मेराज ने उन्हें जबर्दस्ती गौ-मांस खाने के लिए मजबूर किया। मिली जानकारी के अनुसार, मणि मेराज अनीसाबाद स्थित अपने दोस्त के फ्लैट से साहेबगंज जाने के लिए जैसे ही अपने स्कॉर्पियो के पास पहुंचा, पुलिस ने उन्हें घेरकर गिरफ्तार कर लिया।

