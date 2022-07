मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा 'फ्लाइंग बीस्ट' की 4 साल की बेटी को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

Highlights इस संबंध में यूट्यूबर के द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गौरव तनेजा ने ट्विटर पर दी जानकारी, शेयर की एफआईआर की कॉपी

नई दिल्ली: देश के जानेमाने यूट्यूबर गौरव तनेजा का दावा है कि उनकी 4 साल की बेटी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी कॉल के मध्यम से दी गई है। इस संबंध में यूट्यूबर के द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

फ्लाइंग बीस्ट नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले गौरव तनेजा ने गुरुवार को ट्वीट किया, हमारी 4 साल की बेटी के खिलाफ धमकी भरा कॉल आया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने एफआईआर की रिसीप्ट को शेयर किया है। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृहमंत्रालय को टैग किया है।

ट्वीट के साथ संलग्न शिकायत के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि मामला देशबंधु गुप्ता रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। साथ ही, कथित धमकी वाली कॉल संभवत: गुरुवार को ही सुबह 7:33 बजे की गई थी।

Received a threat call against our 4 yr old daughter.

Police complaint registered.@DelhiPolice@HMOIndiapic.twitter.com/FobjcwjLMd