वीडियो: यूपी के बदायूं में तिरंगे से मुंह और गला साफ कर रहा था युवक, बाद में राष्ट्रीय ध्वज को फेंका नीचे, आरोपी गिरफ्तार

Highlights यूपी के बदायूं में एक युवक को तिरंगे का अपमान करते हुए देखा गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी को देखा गया है। वह पहले तिरंगे से चेहरा पोछता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है।

लखनऊ: यूपी के बदायूं एक युवक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां के रहने वाले एक युवक ने कथित तौर पर न केवल तिरंगे से अपने मुंह को पोछा है, बल्कि उसे नीचे फेंक कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया है।

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है जिसमें आरोपी को तिरंगे का अपमान करते हुए देखा गया है। पुलिस की माने तो आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक युवक जो ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहने हुए है तिरंगा अपने हाथों में लिया हुआ है। वीडियो में उसे तिरंगे से मुंह और गले का पसीना पोछते हुए देखा गया है।

Uttarpradesh: He is Shahrukh Khan son of Riyazuddin resident of Zarif Nagar, Budaun, disrespecting Indian National Flag.



Also villagers allege that whenever the Indian cricket team loses, Shahrukh threatens people by raising slogans of Pro Pakistan !! pic.twitter.com/VZVqKOktC4