27 वर्षीय शिक्षक ने 17 वर्षीय छात्रा से की दोस्ती और 9 माह से किया रेप, गर्भवती हुई तो गर्भपात की गोली दी, इलाज के दौरान मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 23, 2025 14:31 IST2025-09-23T14:30:36+5:302025-09-23T14:31:57+5:30
यवतमालः अधिकारी ने बताया कि 27 वर्षीय आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर पीड़िता का नौ महीने तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती किया।
यवतमालः महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 17 वर्षीय छात्रा की गर्भपात के दौरान मौत हो जाने के बाद उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि 27 वर्षीय आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पर पीड़िता का नौ महीने तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती किया।
उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार आरोपी ने छात्रा से दोस्ती की और पिछले नौ महीनों में कई बार उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि यौन शोषण के परिणामस्वरूप जब वह गर्भवती हो गई, तो आरोपी उसे पुसद शहर ले गया, जहां उसने छात्रा को गर्भपात की गोली दी लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई।
उन्होंने बताया कि सोमवार को नांदेड़ में इलाज के दौरान छात्रा की मृत्यु हो गई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।