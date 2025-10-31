VIDEO: महिला पर पति के भाई के साथ सोने का दबाव डाला गया, 10 दिनों तक कमरे में बंद रखा गया

यह डरावना मामला वेस्ट गोदावरी के इस शांत शहर में तब सामने आया, जब 25 साल की महिला, जिसकी शादी दो साल पहले रंजीत से हुई थी, ने अपने ससुराल वालों की गलत मांग के खिलाफ आवाज़ उठाई।

Andhra Pradesh Shocker News: एक जवान माँ और उसके छोटे बेटे को दस दिनों तक एक अंधेरे कमरे में बिना खाने, पानी, बिजली या टॉयलेट के कैद रखा गया, क्योंकि उसने कथित तौर पर अपने देवर के साथ सोने से मना कर दिया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला के ससुर, सास और ननद उस पर "प्रवीण को खुश रखने" का दबाव डाल रहे थे ताकि एक लड़का पैदा हो। जब उसने मना किया, तो उत्पीड़न और भी भयानक हो गया। प्रवीण की शादी को करीब आठ साल हो गए थे लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला और उसके बेटे को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया था जहाँ बिजली नहीं थी। उसे खाना, पानी और यहाँ तक कि बाथरूम जाने की भी इजाज़त नहीं थी। यह बुरा सपना तभी खत्म हुआ जब मामला स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंचा। पुलिस घर पहुंची और महिला को कैद से आज़ाद कराया। परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया।

