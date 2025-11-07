ज्वेलर्स व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर लूटने की कोशिश, महिला चोर की पिटाई का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: November 7, 2025 14:48 IST2025-11-07T14:48:04+5:302025-11-07T14:48:24+5:30

Woman Attempts Robbery at Jewellery Shop: दिनदहाड़े लूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक महिला सुनार के दुकान पर ग्राहक बनकर बैठी होती है।

Woman Attempts Robbery at Jewellery Shop: दिनदहाड़े लूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक महिला सुनार के दुकान पर ग्राहक बनकर बैठी होती है। अगले ही पल महिला काउंटर पर बैठे व्यापारी पर मिर्ची स्प्रे से अटैक कर देती है। मगर व्यापारी की किस्मत अच्छी होती है की वो बच जाता है और फिर महिला को पकड़कर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगता है और दुकान से बाहर निकाल देता है। ये पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है।



टॅग्स :AhmedabadCrimecrime news hindiViral VideoYoutube Videosअहमदाबादक्राइमक्राइम न्यूज हिंदीवायरल वीडियोयुट्यूब वीडियो