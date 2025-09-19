बेंगलुरु में यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर 24 वर्षीय महिला को साथी ने चाकू घोंपा

बेंगलुरु: अमेरिकन एक्सप्रेस में विश्लेषक के रूप में कार्यरत एक महिला को बेंगलुरु के व्हाइटफ़ील्ड में एक साथी पेइंग गेस्ट (पीजी) निवासी ने कथित तौर पर चाकू मारकर यौन उत्पीड़न किया, क्योंकि उसने उसके प्रयासों का विरोध किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान बाबू उर्फ ​​साईबाबा चन्नूर के रूप में हुई है, उसी पीजी में रहने वाला एक इंजीनियर है और 24 वर्षीय महिला पर यौन संबंधों के लिए दबाव बना रहा था। जब उसने विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर निजी तस्वीरों के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया, 70,000 रुपये की मांग की और बिना उसकी सहमति के उसके फ़ोन से गूगल पे के ज़रिए 14,000 रुपये भी ट्रांसफर कर लिए।

मणिपाल अस्पताल में दर्ज शिकायत के अनुसार, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है, यह घटना 16 सितंबर को सुबह 3 बजे के आसपास हुई। महिला ने कहा कि उसने यह सोचकर अपने कमरे का दरवाजा खोला कि यह उसका दोस्त है, तभी चन्नूर जबरदस्ती अंदर घुस आया, दरवाजा बंद कर लिया, चाकू निकाला और उसकी पीठ के बाईं ओर चाकू मार दिया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ज़मीन पर गिरने के बाद, आरोपी ने उसके कुछ कपड़े उतार दिए, अपने फ़ोन से तस्वीरें खींचीं और ज़बरदस्ती उसके शरीर को चूमा और छुआ, और यौन क्रिया में सहयोग करने की माँग की। जब उसने इनकार किया, तो उसने कथित तौर पर उसे जान से मारने और फिर खुदकुशी करने की धमकी दी। पीड़िता ने उसे बताया कि उसके मासिक धर्म चल रहे हैं और अगले दिन फिर आने को कहा।

शिकायत में आगे कहा गया है कि चन्नूर ने 70,000 रुपये की माँग की और जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने ज़बरदस्ती उसका फ़ोन ले लिया और 14,000 रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए। फिर उसने धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह तस्वीरें उसके माता-पिता और दोस्तों को भेज देगा और फिर मौके से भाग गया।

बाद में महिला ने अपने दोस्त नंदगोपाल को फोन किया, जिसने उसे सुबह करीब 7 बजे मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पुष्टि की है कि उसे चाकू से चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। व्हाइटफील्ड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पुष्टि की है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।"

