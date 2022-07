ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया, तबीयत बिगड़ने के बाद ले जाए गए अस्पताल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को कोर्ट द्वारा 2 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेजा गया है। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता में ईडी की हिरासत में ही एसएसकेएम अस्पताल ले जाया जाएगा। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने कल उनके आवास से करीब 20 करोड़ रुपये की बड़ी नकदी बरामद की।

Enforcement Directorate (ED) arrests Arpita Mukherjee, a close aide of West Bengal cabinet minister and former Education Minister Partha Chatterjee.



ED recovered huge cash amounting to approximately Rs 20 crores from her residence yesterday. pic.twitter.com/Ohu2izognH