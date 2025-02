Watch Video Nagpur Blast: बारूद फैक्ट्री में विस्फोट, 02 की मौत और कई घायल, देखें वीडियो

Highlights विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

Watch Video Nagpur Blast: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार को एक विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि विस्फोट जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर, काटोल तहसील के कोतवलबडी में एसबीएल एनर्जी लिमिटेड में अपराह्न 1:30 बजे हुआ।

Nagpur, Maharashtra: An explosion in a firecracker factory in Katol taluka, led to a massive fire and building collapse. Two workers have been confirmed dead, while more people may be trapped under the debris. The police and fire brigade have reached the spot, and rescue… pic.twitter.com/4WIg3KfpLi