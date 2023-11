Video: छूने की हिम्मत कैसे की, गंदा-गंदा इशारा, देखें वीडियो

Highlights चलती ट्रेन में एक महिला एक मनचले की चप्पलों से पिटाई कर रही है सोशल मीडिया पर महिला के समर्थन में आए लोग चप्पलों से पिटाई खाने के बाद बोला शख्स, मेरा चेन खुला हुआ था

Viral Video:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक महिला एक मनचले की चप्पलों से पिटाई कर रही है। पिटाई करते हुए महिला कह रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। गंदा-गंदा इशारा करेगा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शोनीकपूर के द्वारा पोस्ट किया गया है।

She attacked his private parts. Isn't this a sexual abuse? People always believe what a woman says but nobody listens to a single word a man says. pic.twitter.com/JozgerATx1

She should be arrested if India have any rule of law.

उन्होंने वीडियो को पोस्ट करते हुए केपशन दिया कि महिला ने उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया। क्या यह यौन शोषण नहीं है। लोग हमेशा एक महिला की बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन पुरुष की एक भी बात कोई नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य यूजर से पोस्ट वीडियो में कहा जा रहा है कि शख्स की तरफ से महिला को गंदे-गंदे इशारे किए गए थे। जिसे लेकर महिला ने हाथों में चप्पल लेकर शख्स की पिटाई कर दी।

Woman takes advantage of just being woman in a gynocentric society where she openly insults any man because all the men around do nothing to save the man from being attacked by that woman but they act like lifeless onlookers.