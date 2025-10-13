बार में भारी भीड़ और अचानक गोलियों की बौछार?, 4 की मौत और 20 घायल, चारों ओर चीख-पुकार, दहशत और डर, जाने बचाने के लिए, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 09:26 IST2025-10-13T09:23:13+5:302025-10-13T09:26:37+5:30

South Carolina: सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा कि गोलीबारी से बचने के लिए कई लोग आस-पास की दुकानों में शरण लेने के लिए भागे।

watch South Carolina Bullets fired from bar 4 killed and 20 injured screams, panic and fear all around see video | बार में भारी भीड़ और अचानक गोलियों की बौछार?, 4 की मौत और 20 घायल, चारों ओर चीख-पुकार, दहशत और डर, जाने बचाने के लिए, वीडियो

photo-ani

Highlightsघटना की सूचना के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर स्थित ‘विलीज बार एंड ग्रिल’ में रविवार तड़के शेरिफ के सहायक पहुंचे।घटना के बाद वहां भारी भीड़ जमा थी और कई लोग गोली लगने से घायल पाए गए। चारों ओर चीख-पुकार, दहशत और डर का माहौल था।

South Carolina:अमेरिका के दक्षिण कैरोलाइना में गुल्ला समुदाय की बहुलता वाले तटीय क्षेत्र के नजदीक एक द्वीप पर भीड़भाड़ वाले बार में गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। घटना की सूचना के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर स्थित ‘विलीज बार एंड ग्रिल’ में रविवार तड़के शेरिफ के सहायक पहुंचे।

 

घटना के बाद वहां भारी भीड़ जमा थी और कई लोग गोली लगने से घायल पाए गए। बार के मालिक विली टुरल ने गोलीबारी के बारे में कहा, ‘‘चारों ओर चीख-पुकार, दहशत और डर का माहौल था।’’ ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा कि गोलीबारी से बचने के लिए कई लोग आस-पास की दुकानों में शरण लेने के लिए भागे।

बयान में कहा गया, ‘‘ये घटना सभी के लिए दुखद है। हम आपसे धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं। घटना की जांच जारी है। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके प्रियजनों के साथ हैं।’’ घायलों में से चार की हालत रविवार दोपहर तक गंभीर थी। पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की गई।

Web Title: watch South Carolina Bullets fired from bar 4 killed and 20 injured screams, panic and fear all around see video

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiAmericaPoliceक्राइम न्यूज हिंदीअमेरिका