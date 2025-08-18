श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्राः करंट लगने से 5 की मौत, हैदराबाद में भयावह हादसा, 4 अस्पताल में भर्ती, देखिए वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 12:53 IST2025-08-18T12:52:13+5:302025-08-18T12:53:26+5:30

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रथ के रूप में सजाए गए इस वाहन का ईंधन खत्म हो गया।

file photo

Highlightsभगवान की मूर्ति के चारों ओर लगे पीतल के ढांचे के संपर्क में आ गया।धिकारी ने बताया कि घटना में झुलसे चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। करंट लगने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई।

हैदराबादः हैदराबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शोभा यात्रा के दौरान एक वाहन ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया जिससे पांच लोगों की करंट लगने से मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात लगभग डेढ़ बजे रामंथपुर में उस समय हुई जब शोभा यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण की मूर्ति वाले वाहन को निकाला जा रहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रथ के रूप में सजाए गए इस वाहन का ईंधन खत्म हो गया।

 

नौ लोग इसे धक्का दे रहे थे तभी एक टूटा हुआ तार वाहन पर रखी भगवान की मूर्ति के चारों ओर लगे पीतल के ढांचे के संपर्क में आ गया जिससे करंट लगने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि घटना में झुलसे चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 

 

