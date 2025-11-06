Shamli Crime: युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, बेल्ट और डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल

शामली जिले में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने और उससे जबरन माफी मंगवाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को पांच नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

Man Tied to Tree and beaten: शामली जिले में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने और उससे जबरन माफी मंगवाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को पांच नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना भवन थाना क्षेत्र के हसनपुर लुहारी गांव में हुई, जहां सचिन सैनी (22) नामक युवक को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस मामले में आरोपियों की पहचान सूरज, अंकुर, लीलू, हर्ष और छोटे के रूप में हुई है। बीते 27 अक्टूबर को हुई इस घटना का एक वीडियो पांच नवंबर को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें युवक की पिटाई होती दिखाई दे रही है। वीडियो के सार्वजनिक होने और पीड़ित से पूछताछ के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमले के पीछे के मकसद की अब भी जांच की जा रही है और दोषियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

