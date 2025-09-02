कौन हैं आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा?, बलात्कार मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार, देखिए वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 2, 2025 14:42 IST2025-09-02T14:41:25+5:302025-09-02T14:42:49+5:30

सनौर के विधायक को भागने में समर्थकों ने मदद की। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा से इस बाबत जानकारी लेने के लिए संपर्क नहीं हो सका।

watch Punjab AAP MLA Harmeet Pathanmajra escapes police custody after being arrested rape case policeman injured in firing see video | कौन हैं आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा?, बलात्कार मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार, देखिए वीडियो

file photo

Highlightsटक्कर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में दावा किया।

पटियालाः आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन वह मंगलवार को कथित तौर पर फरार हो गए। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान गोलियां चलाई गईं और पठानमाजरा जिस एसयूवी कार में सवार होकर जा रहे थे, उसकी टक्कर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक, सनौर के विधायक को भागने में उनके समर्थकों ने मदद की। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा से इस बाबत जानकारी लेने के लिए संपर्क नहीं हो सका।

पठानमाजरा की तलाश शुरू हो गई है। उन्होंने पंजाब में बाढ़ को लेकर अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार पर निशाना साधा है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया है। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में दावा किया कि उन पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पठानमाजरा पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक रूप से डराने धमकाने के आरोप दर्ज किए गए हैं। यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादीशुदा होते हुए भी 2021 में शादी कर ली।

उसने विधायक पर लगातार यौन शोषण, धमकियां देने और उसे ‘अश्लील’ सामग्री भेजने का आरोप लगाया। प्राथमिकी के बाद, पठानमाजरा ने फेसबुक पर लाइव आकर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित आप नेतृत्व ‘पंजाब पर अवैध रूप से शासन कर रहा है।’ उन्होंने पार्टी के अन्य विधायकों से अपने साथ खड़े होने की अपील की।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस या भाजपा सरकारों के दौरान, केंद्रीय नेतृत्व राज्य के मामलों में आप की तरह हस्तक्षेप नहीं करता था। पठानमाजरा ने कहा, ‘‘वे मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं, मैं जेल में रह सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता।’’ रविवार को, पठानमाजरा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर उनके अनुरोध के बावजूद नदियों, खासकर तंगरी नदी की सफाई और गाद निकालने जैसे कदम न उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, वरना वे ‘‘हमें पीटेंगे।’’

पठानमाजरा ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी प्रशासन को दुरुस्त करने के बजाय पंजाब के विधायकों को दबाने की कोशिश कर रही है। विधायक ने कहा कि उन्होंने पंजाब विधानसभा में कई बार यह मुद्दा उठाया, ज्ञापन दिए और प्रमुख सचिव (जल संसाधन) कृष्ण कुमार से कई बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, लेकिन ‘‘एक भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया।’’

रविवार को पठानमाजरा के निर्वाचन क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में थे। उन्होंने इस मौके पर नौकरशाहों पर निशाना साधा और कहा कि वह तंगरी नदी की सफाई और नदियों के किनारों को मजबूत करने के लिए उनके पास की मिट्टी के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कृष्ण कुमार को तुरंत उनके पद से हटाने का भी आग्रह किया। सोमवार को, पठानमाजरा ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस चौकी प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई का पहले से ही अंदाज़ा था।

पठानमाजरा ने कहा, ‘‘मैंने कल ही अपने सुरक्षाकर्मियों से कह दिया था कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली के नेता (आप पार्टी के) सोचते हैं कि वे मुझे सतर्कता (कार्रवाई) या प्राथमिकी से डरा सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं अपने लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा।’’

Web Title: watch Punjab AAP MLA Harmeet Pathanmajra escapes police custody after being arrested rape case policeman injured in firing see video

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiPunjabFloodBhagwant MannAam Aadmi Partyक्राइम न्यूज हिंदीपंजाबबाढ़भगवंत मान