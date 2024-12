Pune Shocker: शेवालवाडी चौक के पास 4-5 लोग ने एसयूवी में डाला और..., भाजपा एमएलसी योगेश तिलेकर के चाचा सतीश वाघ का अपहरण करने के बाद हत्या?, देखें वीडियो

Highlights राजमार्ग पर यवत के पास मिला, जो उनके अपहरण स्थल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कई टीम आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। शव का पंचनामा करने के लिए एक टीम मौके पर भेज दी गई है।

Pune Shocker: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) योगेश तिलेकर के चाचा का सोमवार को पुणे में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। तिलेकर के चाचा सतीश वाघ (55) को पुणे शहर के हडपसर इलाके में शेवालवाडी चौक के पास चार से पांच लोगों ने तब एक एसयूवी में डाल लिया, जब वह सुबह की सैर पर निकले थे। इसके बाद पुलिस ने वाघ को ढूंढने के लिए कई टीमें गठित कीं।

Pune, Maharashtra: Satish Wagh, the maternal uncle of Pune BJP MLA Yogesh Tilekar, was kidnapped by unknown assailants. His body was later found in Yavat. CCTV footage of the kidnapping surfaced, and the police have launched an investigation. Further details are awaited. pic.twitter.com/MoBNiww6sd