रात 12.30 बजे सो रहे थे लोग, 2 महिलाएं, एक पुरुष और 6 वर्षीय बच्ची की मौत, 10 घायल, 11वीं तथा 12वीं मंजिल पर आग
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 21, 2025 16:28 IST2025-10-21T16:27:49+5:302025-10-21T16:28:34+5:30
मुंबईः महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में मंगलवार आधी रात के बाद आग लग जाने से चार लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग वाशी क्षेत्र के सेक्टर 14 में एमजीएम कॉम्प्लेक्स के रहेजा रेजीडेंसी की 10वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में देर रात करीब 12:30 बजे लगी और 11वीं तथा 12वीं मंजिल तक फैल गई। उन्होंने बताया कि दो महिलाएं, एक पुरुष और छह वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए।
घायलों को वाशी के दो अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद आठ दमकल गाड़ियों के साथ 40 अग्निशमन कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और सुबह चार बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।