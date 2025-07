ठाणेः गेमिंग जोन के कर्मचारी को थप्पड़, मनसे की कल्याण इकाई के अध्यक्ष उल्हास भोइर कर रहे बहस, देखिए वीडियो

Highlights नाबालिगों को स्कूल छोड़कर यहां आने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। आपा खो दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। लापरवाही एक पूरी पीढ़ी पर बुरा असर डाल सकती है।

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पदाधिकारी द्वारा गेमिंग जोन के कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मंगलवार की है और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह वे शिकायतें हैं जिनमें कहा गया था कि बच्चे स्कूल जाने के बजाय अक्सर कल्याण शहर में स्थित इस गेमिंग जोन में आते हैं और इसके लिए घर से रुपये चुराते हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और वे ऑनलाइन मंचों पर प्रसारित वीडियो की पुष्टि कर रहे हैं।

Linguistic hooliganism is now street justice? In Kalyan, MNS thugs slap a coaching centre operator, because of EXCESSIVE FEES.



~ Who gave them the right to decide fees or abuse? This is GOONDAISM in the name of language. Time to call it out, hard😡 pic.twitter.com/eKQBwirfXk