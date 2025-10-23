CRIME: मोबाइल चलाने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई, चिल्लाता रहा मासूम, थप्पड़ और लातें मारीं...

By संदीप दाहिमा | Updated: October 23, 2025 19:33 IST2025-10-23T19:33:21+5:302025-10-23T19:33:21+5:30

Teacher Assaulting Student: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें स्कूल प्रिंसिपल द्वारा एक 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की जा रही है।

Teacher Assaulting Student: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें स्कूल प्रिंसिपल द्वारा एक 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार घटना नायकनहट्टी गांव स्थित श्री गुरु थिप्पेरुद्रस्वामी आवासीय वेद विद्यालय की बताई जा रही है। यहां आरोपी प्रिंसिपल वीरेश हिरेमठ एक छात्र को थप्पड़ और लातें मारता नजर आ रहा है, बच्चा गुरूजी- गुरूजी चिल्लाता रहा मगर गुरूजी का दिल नहीं भरा और वो छात्र को पीटता रहा।

