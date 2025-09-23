रानीपुरा में बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत और 12 लोगों घायल, एक के पैर में गंभीर चोट, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 23, 2025 09:02 IST2025-09-23T08:52:25+5:302025-09-23T09:02:41+5:30
मध्य प्रदेश के इंदौर में जवाहर मार्ग पर प्रेमसुख टॉकीज के पीछे एक मकान ढहने के बाद बचाव अभियान जारी है।, जिसमें से 12 लोगों को रेस्कयू कर लिया गया है, इनमें से एक के पैर में गंभीर चोट आई है और उनका उपचार किया जा रहा है। घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है।
इंदौरः इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज़ के पीछे सोमवार शाम एक तीन मंजिला इमारत के ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई और बारह अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रात करीब 9 बजे दौलतगंज इलाके में हुई, जहाँ एक तीन मंजिला इमारत, जिसमें एक बेसमेंट भी शामिल है, अचानक ढह गई। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि मलबे में 13 लोग दबे हुए हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुँचे ज़िला कलेक्टर शिवम वर्मा ने पुष्टि की कि 14 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसे बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।"
Two dead, 12 injured after building collapses in Indore— ANI Digital (@ani_digital) September 23, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/Xtjg53KHIf#Indore#Buildingcollapse#Deadpic.twitter.com/xyYAvGqojg
वर्मा ने कहा, "एक महिला के पैर में गंभीर चोट आई है। बाकी ग्यारह की हालत स्थिर है।" नगर निगम, पुलिस, जिला प्रशासन, राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) और नागरिक सुरक्षा की संयुक्त टीमों ने स्थानीय निवासियों की सहायता से बचाव अभियान चलाया। मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों और जेसीबी सहित भारी मशीनरी तैनात की गई।
मृतकों में फहीम नाम का एक व्यक्ति और अलीफा नाम की 20 वर्षीय महिला शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इमारत कथित तौर पर कमज़ोर थी और उचित बीम और स्तंभों के बिना बनाई गई थी। माना जा रहा है कि इमारत के आसपास लगातार पानी जमा होने से यह ढह गई।
पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह, जिला कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर आयुक्त हर्षिका सिंह बचाव कार्यों की निगरानी के लिए रात भर घटनास्थल पर मौजूद रहे। इससे पहले, इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित प्रेमसुख टॉकीज़ के पीछे एक दो मंजिला मकान गिरने से दो बच्चों और आठ वयस्कों समेत कम से कम दस लोग घायल हो गए।
पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इमारत के भूतल पर व्यावसायिक दुकानें और ऊपर रिहायशी क्वार्टर थे। उन्होंने कहा, "यह दो मंजिला इमारत है। नीचे दुकानें हैं और ऊपर रिहायशी इलाका लगता है। इमारत का लगभग 40-45% हिस्सा ढह गया है। कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनमें से 10 को अस्पताल पहुँचाया गया है। और भी लोग दबे हो सकते हैं। तलाशी अभियान जारी है।"
बचाव अभियान की निगरानी कर रहे इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, "चिकित्सा कर्मी इमारत गिरने के बाद चल रहे बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मकान लगभग आठ साल पुराना है और हम इसके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता सभी को बचाना और उन्हें उचित इलाज मुहैया कराना है।"