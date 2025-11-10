दिनदहाड़े मंदिर में चोरी, पहले जोड़े हाथ फिर चुराया दानपात्र से पैसा, देखें वायरल वीडियो

दिनदहाड़े मंदिर में चोरी, पहले जोड़े हाथ फिर चुराया दानपात्र से पैसा, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 10, 2025 13:04 IST2025-11-10T13:04:06+5:302025-11-10T13:04:15+5:30
Hardoi Temple Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई से मंदिर में चोरी का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स ने दिनदहाड़े मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर पैसे चुरा लिए।
Highlightsदिनदहाड़े मंदिर में चोरी, पहले जोड़े हाथ फिर चुराया दानपात्र से पैसा, देखें वायरल वीडियो
Hardoi Temple Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई से मंदिर में चोरी का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक शख्स ने दिनदहाड़े मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर पैसे चुरा लिए। मंदिर परिसर में लगे सीसी कैमरे में आरोपी की ये करतूत रिकॉर्ड हो गई है, मंदिर कमेटी के लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है ये घटना ग्राम बिवियापुर में सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में चोर पहेले मंदिर में घूमता है फिर मूर्तियों के पैर छूता है और मौका पाकर दानपात्र उठाकर निकल जाता है।