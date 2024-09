watch Ghaziabad Juice mixed in Urine: रहिए अलर्ट, फल जूस पीने वाले सावधान?, कस्टमर को दे रहा था पेशाब वाला जूस!, एनसीआर में शर्मनाक हरकत, देखें वीडियो

Highlights Ghaziabad Juice mixed in Urine: मानव मूत्र मिलाकर ग्राहकों को फलों का जूस परोस रहा था। Ghaziabad Juice mixed in Urine: जूस विक्रेता की पहचान आमिर (29) के रूप में हुई है। Ghaziabad Juice mixed in Urine: नाबालिग (15) सहयोगी को हिरासत में लिया है।

Ghaziabad Juice mixed in Urine: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लोनी बॉर्डर की पुलिस ने एक जूस विक्रेता को जूस में पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी जूस विक्रेता आमिर ने बताया कि पेशाब करने के लिए आस-पास कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने इसे प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा किया था। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता मनीष सूर्यवंशी और उसके साथियों की शिकायत पर जूस विक्रेता आमिर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसके नाबालिग साथी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम को आमिर को रंगे हाथों उस समय पकड़ लिया जब वह जूस में कथित तौर पर पेशाब मिला रहा था।

पूछताछ के दौरान आरोपी जूस विक्रेता ने पुलिस को बताया कि पेशाब करने के लिए आस-पास कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने इसे प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा किया था। पुलिस ने उसकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया है। अपर पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि इस हरकत के बारे में सुनकर वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने आरोपी आमिर की पिटाई कर दी।

उन्होंने बताया कि आज इस संबंध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर लोनी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नंद किशोर ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि बीमार मानसिकता वाले ऐसे विक्रेताओं से खाद्य सामग्री न खरीदें। एसीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया।

