By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 30, 2025 18:53 IST2025-08-30T18:52:17+5:302025-08-30T18:53:43+5:30

मौके से उसके खून से सने कपड़े और एक कैंची (आक्रामक हथियार) बरामद कर ली गई है।

WATCH delhi Mother Kusum Sinha and daughter Priya Sehgal murdered Rohini Sector 17 brother Megh Sinha alleged Yogesh Sehgal husband Priya fled children video | रोहिणी सेक्टर-17 में मां-बेटी को कैंची से गोदा, भाई मेघ सिन्हा ने कहा- जीजा ने हत्या की और बच्चों को लेकर फरार, देखिए वीडियो

Highlightsक्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया गया है। आगे की जाँच जारी हैहत्या का कारण घरेलू कलह और बार-बार होने वाले झगड़े हैं।माँ और बहन दोनों की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर फरार हो गया। 

नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में माँ और बेटी की हत्या कर दी गई है। उनकी पहचान कुसुम सिन्हा और प्रिया सहगल के रूप में हुई है। प्रिया के भाई मेघ सिन्हा ने आरोप लगाया है कि योगेश सहगल (प्रिया का पति) ने अपनी माँ और बहन दोनों की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से उसके खून से सने कपड़े और एक कैंची (आक्रामक हथियार) बरामद कर ली गई है। हत्या का कारण घरेलू कलह और बार-बार होने वाले झगड़े हैं। क्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया गया है। आगे की जाँच जारी है

 

मृतक प्रिया सहगल के भाई मेघ सिन्हा ने कहा कि हम ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। हमने देखा कि हमारी माँ पर किसी चीज़ से वार किया गया था। यह घटना दोपहर साढ़े तीन-चार बजे के आसपास हुई। हमारे जीजा ने यह किया। बच्चे उनके साथ हैं। पहले भी कई बार हत्या का प्रयास कर चुका था।

