रोहिणी सेक्टर-17 में मां-बेटी को कैंची से गोदा, भाई मेघ सिन्हा ने कहा- जीजा ने हत्या की और बच्चों को लेकर फरार, देखिए वीडियो

Highlights क्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया गया है। आगे की जाँच जारी है हत्या का कारण घरेलू कलह और बार-बार होने वाले झगड़े हैं। माँ और बहन दोनों की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर फरार हो गया।

नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में माँ और बेटी की हत्या कर दी गई है। उनकी पहचान कुसुम सिन्हा और प्रिया सहगल के रूप में हुई है। प्रिया के भाई मेघ सिन्हा ने आरोप लगाया है कि योगेश सहगल (प्रिया का पति) ने अपनी माँ और बहन दोनों की हत्या कर दी और बच्चों को लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से उसके खून से सने कपड़े और एक कैंची (आक्रामक हथियार) बरामद कर ली गई है। हत्या का कारण घरेलू कलह और बार-बार होने वाले झगड़े हैं। क्राइम टीम और एफएसएल को बुलाया गया है। आगे की जाँच जारी है

#WATCH | Mother and daughter have been murdered in Delhi's Rohini Sector 17. They have been identified as Kusum Sinha and Priya Sehgal. Priya's brother, Megh Sinha, alleged that Yogesh Sehgal (husband of Priya) had killed both his mother and sister and fled with the children.… pic.twitter.com/Ok0Ecmr5Ai — ANI (@ANI) August 30, 2025

#WATCH | Delhi: Deceased Priya Sehgal's brother, Megh Sinha, says, "We broke the lock and entered the house. We saw that our mother was stabbed with something. This happened around 3:30-4 pm. Our brother-in-law did this. The children are with him..." https://t.co/8JpquSMMtApic.twitter.com/pZOvQqSp8H— ANI (@ANI) August 30, 2025

मृतक प्रिया सहगल के भाई मेघ सिन्हा ने कहा कि हम ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। हमने देखा कि हमारी माँ पर किसी चीज़ से वार किया गया था। यह घटना दोपहर साढ़े तीन-चार बजे के आसपास हुई। हमारे जीजा ने यह किया। बच्चे उनके साथ हैं। पहले भी कई बार हत्या का प्रयास कर चुका था।

Web Title: WATCH delhi Mother Kusum Sinha and daughter Priya Sehgal murdered Rohini Sector 17 brother Megh Sinha alleged Yogesh Sehgal husband Priya fled children video