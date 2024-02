DELHI Crime News: आवासीय इमारत में लगी आग, चौथी मंजिल से कूदने पर 83 साल की महिला की मौत और एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल, देखें वीडियो

Highlights एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान जासुरी देवी के रूप में हुई है। घायल महिला की पहचान 30 वर्षीय पूजा पंत के तौर पर हुई है।

DELHI Crime News: दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में बुधवार को एक आवासीय इमारत में लगी आग से बचने के लिए उसकी चौथी मंजिल से कूदने पर 83 साल की एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान जासुरी देवी के रूप में हुई है और घायल महिला की पहचान 30 वर्षीय पूजा पंत के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि एक आवासीय इमारत में आग लगने की सूचना मिली और दलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।

#WATCH | Delhi | Fire broke out on a floor of a residential apartment in Sector 10 Dwarka earlier today. The fire has now been doused with the help of four fire tenders. pic.twitter.com/hUpeRajOcy